Sıfır araç alan müşteriden ilginç protesto: Üzerine bu notu yazıp vinçle sergiledi

Olay, Kavaklı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan bir otomobil bayisinde meydana geldi. Sıfır kilometre olarak satın aldığı kamyonetin hatalı olduğunu öne süren kişi, bayi yetkililerinin zararını gidermemesi üzerine eylem yaptı.

Aracı vinçle bayinin önüne taşıtıp, yükseğe kaldırtan kişi, üzerine 'Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor' yazılı pankart asarak sergiledi.

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bayi yetkilileriyle bir süre görüşen kişi, daha sonra eylemini sonlandırarak kamyonetini vinçten indirip bölgeden ayrıldı.

