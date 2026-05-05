Satın aldığı balığı, canlı ve nesli tehlikedeki tür olduğunu görünce denize ulaştırdı

Türkiye’de aşırı avlanma ve çevresel faktörler nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altındaki ‘mersin balığı’nı korumayla popülasyonunu artırma çalışmaları kapsamında uluslararası iş birliklerinin yanı sıra akademik projeler yürütülüyor. Rize’de restoran işletmecisi Lokman Armağan, amatör balıkçılardan satın aldığı balıklar arasında ‘dünyanın en değerli su hazinelerinden biri’ olarak nitelendirilen ‘mersin balığı’nın çırpındığını ve canlı olduğunu fark edince, örnek davranışa imza attı. Armağan, zamanla yarışıp, su dolu kovayla sahile kadar elinde taşıdığı balığı, denize bıraktı. Denizle buluşan balık kısa süre sonra gözden kayboldu. Armağan’ın öperek balığı özgürlüğüne kavuşturduğu anlara ait görüntüler, sanal medyada ilgi görürken, takipçiler ise ‘helal olsun’, ‘örnek davranış’, ‘tebrikle güzel insan’, ‘kral hareket’ şeklinde yorumlarda bulundu.

‘BEDELİNİ ÖDEYİP DENİZE AZAT ETTİK’

Yaşananları anlatan Lokman Armağan, "Sabahları limanlarda ufak kayıklardan satın aldığımız balıklar arasında bir mersin balığına rastladık. Kayıkçımız yasak olduğunu bilmeden satmış. Satışının yasak olduğu konusunda kooperatiflere de bilgilendirme yaptık. Sosyal bir duyarlılık oluşması için bu anları videoya çekerek balığımızı yeniden doğal yaşam alanına, denize bıraktık. Bedelini ödeyip denize azat ettik. Toplum gerçekten duyarlıymış, böyle hareketlerin olmasını bekliyorlarmış. Sanal medyadan gelen teşekkür ve takdir mesajları bize ayrı bir pozitif enerji verdi " dedi.



‘DENETİMLER VİCDANLARIMIZDA ARTMALI’

Sürdürülebilir balıkçılık için vatandaşlar ve amatör balıkçılara çağrıda bulunan Armağan, "Bu denizler bizim ortak yaşam alanımız. Balık tutan kişilerin, bizim de haklarımızın olduğunu unutmaması gerekiyor. Denizdeki balıkların neslini sürdürebilmek için hangi yasal ölçülerde müsaade ediliyorsa ona uymalıyız. Denetimler vicdanlarımızda artması gerekir. Her şeyi devlet kontrolünden beklemek yerine, vicdan muhasebesi yaparak nesli tükenmekte olan ve yasaklı türlere karşı hassas olmalıyız. Bizden sonra gelecek nesillerin de bu canlıları görmesi en doğal hakkıdır. Vicdanlarımızı sorgulamamız gerekiyor” diye konuştu.

