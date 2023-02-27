‘Satılık’ tabelaları kaldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika ara ile Hatay’da yaşanan 2 deprem sonrası kent adeta hayalet şehre döndü. Yasağa ve tehlikeye aldırmayan bazı depremzedelerin ise binalara girip eşya almaya çalıştığı görüldü. Emniyet güçleri, bina önlerinde nöbet tutarak depremzedelere engel olmaya çalıştı. Hatay'da depremzedeler ya şehir dışına ya da ekiplerce çadır ve konteynerlere yerleşti. Kent merkezindeki hasarlı binalarda ise ‘kiralık’ ya da ‘satılık’ yazıları kaldı.