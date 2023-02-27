Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Satılık’ tabelaları kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Hatay#Deprem
‘Satılık’ tabelaları kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

Hatay, depremlerin ardından hayalet şehre dönerken, hasarlı binalardan geriye ‘kiralık’ ya da ‘satılık’  yazıları kaldı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika ara ile Hatay’da yaşanan 2 deprem sonrası kent adeta hayalet şehre döndü. Yasağa ve tehlikeye aldırmayan bazı depremzedelerin ise binalara girip eşya almaya çalıştığı görüldü. Emniyet güçleri, bina önlerinde nöbet tutarak depremzedelere engel olmaya çalıştı. Hatay'da depremzedeler ya şehir dışına ya da ekiplerce çadır ve konteynerlere yerleşti. Kent merkezindeki hasarlı binalarda ise ‘kiralık’ ya da ‘satılık’ yazıları kaldı. 

‘Satılık’ tabelaları kaldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Hatay#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın! İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

#Deprem
Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi