Gol sahasında tarımı anlatınca... Sarıgül'den açıklama geldi

Mustafa Sarıgül bir süre ortalarda görünmediği aktif siyasete Türkiye Değişim Partisi’yle yeniden döndü. Yurt gezilerine başlayan Sarıgül, ayrıca sosyal medyadaki en aktif siyasetçilerden biri. Otomobilinin arka koltuğunda bir şarkıya eşlik ederken, spor salonunda ya da golf sahasında partisinin tarım politikalarını anlatırken çekilmiş videolarıyla adeta sosyal medyaya da hareket getirdi. Sarıgül’e gelen yanıtlarda zaman zaman doz aşılsa da Sarıgül aldığı etkileşimden memnun. Sarıgül mesajlara olan tepkisini ve sosyal medyadaki hareketliliğiyle ilgili şunları söyledi:

BİZDEN DE RONALDO ÇIKAR

(Spor salonu videosu) “Ben yıllardan beri spor yapıyorum. Her sabah aşağı yukarı en az 8 kilometre yürüyorum. Ondan sonra da hocamızla birlikte ortalama 150 ila 200 hareket yapıyoruz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında, özellikle spor yaygınlaştırılacak, dünya çapında her dalda sporcu yetiştirilecek. Portekiz’in nüfusu 15–18 milyon arası. Portekiz’den Ronaldo diye dünya çapında bir oyuncu çıktı. Ülkemizde neden böylesine güçlü oyuncuların sayısı çoğalmasın.

MUTLULUK VE GÜLER YÜZ PROJESİ

Toplum önünde bir arkadaşınız, rol model olarak, sporu teşvik etmeye devam ediyorum, edeceğim. İnsanların mutlu olmaları, güler yüzlü olmaları lazım. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız ‘Mutluluk ve Güler Yüz Projesi’ üzerinde çalışıyoruz.

PROJELERİMİZE DE BAKSINLAR

(Andropoz yakıştırması) Yaptığım spor ve paylaşımlar yeni değil ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunu söyleyen arkadaşlardan şöyle de bir şey beklerdim; acaba bizim gençlerle ve Türkiye’nin markalaşmasıyla ve sanayi konusunda, beyaz eşya, üretim, tekstil, kadın hakları, kadın cinayetleri konusunda sunduğumuz projelere de bir göz atmalarını özellikle rica ederim.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ

Tarım Türkiye’nin geleceğidir. TDP olarak ana kalkınma noktalarından birisini tarım olarak görüyoruz. Diğer partiler bugüne kadar bir şey söylemedi. Tarımı konuşan tek partiyiz. Bizden kopya çekenler var.”

ERZİNCANLI SARIGÜL’E DE İNANIN





(Golf sahasında tarım açıklaması) O gün Antalya il merkezini açtık. Ve o arada Bill Gates’in ‘dünyanın geleceği tarımda’ diye bir açıklaması oldu. Basın mensubu bir arkadaşımız bu konuda soru sorunca dedik ki, “Bunu Bill Gates söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarıgül söyleyince niye inanmıyorsunuz?’ Burada lafın nerede söylendiği önemli değil, konunun içeriği önemli. Golf sahası ya da tarla olması önemli değil. Söylediklerimde eleştirecek bir şey bulamayanlar, ‘Eksik ya da fazla söyledin’ değil de, ‘Niye golf sahasının arkasında söyledin’ diyorsa, canları sağ olsun. Eleştiriye açığız. Sosyal medyadaki yorumların hepsine saygımız, sevgimiz sonsuz. Bizim boksör madalyalarımız var. Maça çıkmayan boksör madalya alamaz.