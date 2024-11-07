SAT komandosu eğitimde şehit oldu

Haberin Devamı

Deniz Teğmen Öz, İstanbul Beykoz SAT Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’de toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Riva Beykoz İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı’nda eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Haberin Devamı

TÖRENLE UĞURLANDI

Şehit Öz için dün İstanbul Beykoz SAT Komutanlığı’nda, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş diğer yetkililer ve silah arkadaşlarının katılımıyla tören yapıldı. Şehit Öz’ün cenazesi daha sonra baba ocağı Adana’nın Pozantı ilçesine götürülüp helallik alındı, ardından Niğde Ulukışla’da toprağa verildi. Anne Suzan Öz’ün “Ciğerim yanıyor” sözleri yürekleri paraladı.