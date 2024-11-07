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SAT komandosu eğitimde şehit oldu

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#SAT#Su Altı Savunma Komutanlığı#İstanbul
SAT komandosu eğitimde şehit oldu
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 07:00

Su Altı Savunma (SAT) Komutanlığı’nda görev yapan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26) eğitim esnasında meydana gelen kazada şehit oldu.

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Deniz Teğmen Öz, İstanbul Beykoz SAT Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’de toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Riva Beykoz İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı’nda eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

SAT komandosu eğitimde şehit oldu

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TÖRENLE UĞURLANDI

Şehit Öz için dün İstanbul Beykoz SAT Komutanlığı’nda, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş diğer yetkililer ve silah arkadaşlarının katılımıyla tören yapıldı. Şehit Öz’ün cenazesi daha sonra baba ocağı Adana’nın Pozantı ilçesine götürülüp helallik alındı, ardından Niğde Ulukışla’da toprağa verildi. Anne Suzan Öz’ün “Ciğerim yanıyor” sözleri yürekleri paraladı.

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#SAT#Su Altı Savunma Komutanlığı#İstanbul

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