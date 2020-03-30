BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 12:24,
Sason’da heyelan, 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgilere göre, Sason'a bağlı Derince grup köy yolunda Bağazkapı köyü mevkinde heyelan meydana geldi. 25 köye ulaşımın sağlandığı yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik temizleme çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.
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