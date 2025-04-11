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Şaşkına çeviren tepki! Müteahhide olan öfkesi pahalıya patladı... 'İsterse 1 milyon lira param çıksın, sıkıntı yok'

Güncelleme Tarihi:

#Kırklareli#Müteahhit#Daire
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 14:10

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Hüseyin Durmaz, oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, 5'inci kattaki dairesini ateşe verdi. Evinde zarar oluşan Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu" dedi.

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Lüleburgaz'da iş yeri bulunan elektrikçi Hüseyin Durmaz, Cumhuriyet Mahallesi Eylül Sokak'taki siteden bir süre önce daire satın aldı. Apartmanın 5'inci katında oturan Durmaz, evinde sorunlar yaşamaya başladı.

Şaşkına çeviren tepki Müteahhide olan öfkesi pahalıya patladı... İsterse 1 milyon lira param çıksın, sıkıntı yok

Durmaz, müteahhide kızıp, evini ateşe verdi. Daireden çıkan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu

Şaşkına çeviren tepki Müteahhide olan öfkesi pahalıya patladı... İsterse 1 milyon lira param çıksın, sıkıntı yok

Dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu? Böyle iş yapılır mı? Ben emekçi adamım. Adam gibi, insan gibi işimi yaparım. İnsana bir tane zeval gelmesin burada. Daire aldıysam adam gibi, insan gibi işimi yaparım, ekmek kazanırsam adam gibi işimi yaparım" dedi.

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Şaşkına çeviren tepki Müteahhide olan öfkesi pahalıya patladı... İsterse 1 milyon lira param çıksın, sıkıntı yok

"EVİMİ TEKRAR YAPTIRACAĞIM"

Evi tekrar yaptıracağını belirten Durmaz, "İsterse 1 milyon TL param gitsin hiç sıkıntı yok, tekrar yaptıracağım. Bu perdelere 20 bin TL verdim, koltuklara 200 bin TL verdim. Evin eşyalarını kendim aldım ben, yaptıracağım evi tekrar. 1 ay, 2 ay gelmeyeceğim ama yaptıracağım" diye konuştu.

Şaşkına çeviren tepki Müteahhide olan öfkesi pahalıya patladı... İsterse 1 milyon lira param çıksın, sıkıntı yok

Şaşkına çeviren tepki Müteahhide olan öfkesi pahalıya patladı... İsterse 1 milyon lira param çıksın, sıkıntı yok

Şaşkına çeviren tepki Müteahhide olan öfkesi pahalıya patladı... İsterse 1 milyon lira param çıksın, sıkıntı yok

 

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#Kırklareli#Müteahhit#Daire

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