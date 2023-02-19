Şaşkına çeviren olay! Depremzede olduğunu öğrenince 'Biz dolandırıcıyız' diyerek uyardı

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan depremzedeler Elazığ’a akın etti. Elazığ’da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı. Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, “Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun” yazdı.

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Dolandırıcı ayrıca güvenli sitelerin linklerini de depremzedeye göndererek, dikkatli olması konusunda uyardı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma fotoğrafları binlerce etkileşim aldı.

DEPREMZEDELERE YARDIM BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

SOSYAL medya hesapları üzerinden AFAD ve diğer yardım kurumlarının adını kullanarak depremzedeler için yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapan Yusuf Kalafat polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden deprem bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda deprem bahanesiyle AFAD ve diğer yardım kurumlarının isimlerini kullanarak sahte internet siteleri oluşturup sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ekipler sahte siteleri oluşturan şüphelinin Yusuf Kalafat olduğu belirlendi. Şüpheli dün gözaltına alındı. Kalafat’ın üzerinde ve ikamet aramasında ele geçirilen çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Kalafat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, DHA)

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DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ELEKTRİKÇİ YAKALANDI

deprem'in ardından Hatay'a giderek sözde doktor olduğunu söyleyip, ilaç parası adı altında para ve cep telefonu toplayarak kaçan şüpheli N.E.(29) İstanbul'da gözaltına alındı. Asıl mesleğinin elektrikçilik olduğu öğrenilen şüphelinin daha öncede nitelikli dolandırıcılık suçundan 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (Ali AKSOYER/İSTANBUL, DHA)