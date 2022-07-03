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Şaşkına çeviren olay! 24 yıl önceki selde de yan yatan binanın kriko ile düzeltildiği ortaya çıktı

#Karadeniz#Sel#Karabük

Karabük’ün Yenice ilçesinde 27 Haziran'da meydana gelen sel felaketinde yan yatan binanın 24 yıl önce meydana gelen selde de yine yan yattığı ve kriko yardımıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

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Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinin en çok etkilediği ilçelerden biri de Karabük’ün Yenice ilçesi oldu. Derelerin taşması ile birçok köprünün yıkılma tehlikesi yaşadığı ilçede bazı evler ile ahırlar yıkıldı. İlçeye bağlı Tır köyünde sel afetinin verdiği tahribatı inceleyen ekipler zarar gören evler için yıkım kararı verirken, vatandaşlar yıllar önce emekleriyle yaptırdıkları evlerden ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Tır köyünde yaşayan Seyfettin ve Nurettin Odabaş kardeşlere ait üç katlı bina ise sel felaketinde yan yattı. Topraktan ayrılarak yana doğru kayan ve herhangi bir zarar görmeyen binanın 1998 yılında yaşanan sel olayında da yine yan yattığı ve kriko yardımıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

Şaşkına çeviren olay 24 yıl önceki selde de yan yatan binanın kriko ile düzeltildiği ortaya çıktı

Sel afeti sonrası evinin tehlikeli konumda olması nedeniyle yıkım kararı verilen Hüsnü Beşevli (71), “Kaymakamlık tarafından camilerde devamlı anons yapıldı. Yağmur da sürekli yağıyordu ve su seviyesi yükselince evi terk ettik. Zaman zaman su seviyesi yükselerek yıkıcı oldu. Sular durulunca geldik baktık ardiye olarak kullandığım binanın yarısı gitmiş” dedi.
Şaşkına çeviren olay 24 yıl önceki selde de yan yatan binanın kriko ile düzeltildiği ortaya çıktı

Beşevli, yıkım kararının çıktığını ve evini boşaltması gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel afetinin 1998 yılında yaşanan selden daha çok yıkıcı bir hal aldığını aktaran Beşevli, evini terk edecek olmanın üzücü olduğunu söyledi.
Şaşkına çeviren olay 24 yıl önceki selde de yan yatan binanın kriko ile düzeltildiği ortaya çıktı

24 yıl aradan sonra evi yan yatan Seyfettin Odabaş ise, balkonda oturduğu sırada gördüğü heyelan kütlesini fark ettiğini ve korktuğu için evi terk ettiğini kaydetti. Bölgede inceleme yapan bakanların gerekli yardımın yapılacağını söylediğini belirten Odabaş, devletin hesaplarına 5 bin TL yardım parası aktardığını ifade etti.
Şaşkına çeviren olay 24 yıl önceki selde de yan yatan binanın kriko ile düzeltildiği ortaya çıktı

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#Karadeniz#Sel#Karabük

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