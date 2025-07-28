×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şaşkına çeviren manzara! Antalya'da sahile vurdu: 500 metre uzunluğunda

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Plastik Boru#Kirlilik
Şaşkına çeviren manzara Antalyada sahile vurdu: 500 metre uzunluğunda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 10:41

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kirlilikle gündeme gelen ve şikayet sonrası incelemenin başlatıldığı Selinus Sahili'nde yaklaşık 500 metre uzunluğunda plastik boru bulundu.

Haberin Devamı

Gazipaşa'daki Selinus Sahili'nde vatandaşlar, metrelerce uzunlukta, ucunda duba bağlı plastik borunun kıyıya vurduğunu gördü. İhbarla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinin ardından yaklaşık 500 metre uzunluğundaki plastik boru Gazipaşa Belediyesi görevlileri tarafından toplanıp sahilden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınBunaltıcı sıcaklara ara: İstanbulda beklenen yağış geliyor Meteoroloji tarih verdiBunaltıcı sıcaklara ara: İstanbul'da beklenen yağış geliyor! Meteoroloji tarih verdiHaberi görüntüle

Şaşkına çeviren manzara Antalyada sahile vurdu: 500 metre uzunluğunda

Yaklaşık 2 hafta önce Selinus Sahili'ne yakın bölgede boruyla denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu iddia edilmişti. Şikayet sonrası Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından inceleme, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan marina yetkilisi O.D., 'Çevreyi kasten kirletme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra adli kontrolle bırakılmıştı. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCiddi risk taşıyor Bir il için denize girmeyin yarısı yapıldıCiddi risk taşıyor! Bir il için 'denize girmeyin' yarısı yapıldıHaberi görüntüle

Şaşkına çeviren manzara Antalyada sahile vurdu: 500 metre uzunluğunda

Şaşkına çeviren manzara Antalyada sahile vurdu: 500 metre uzunluğunda

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Plastik Boru#Kirlilik

BAKMADAN GEÇME!