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Şaşkına çeviren görüntüler: Tünelde dans edip trafiği tehlikeye attı

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#İzmir#Tünel#Dans
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 16:06

İzmir'in Konak ilçesindeki tünelde yürüyüp, dans ederek hareket halindeki araçları durduran Alara K. (27), trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Konak Tüneli'nde dün bir kadının dans ederek hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi. Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alara K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından poliste kaydının da bulunduğu öğrenildi.

Şaşkına çeviren görüntüler: Tünelde dans edip trafiği tehlikeye attı

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#İzmir#Tünel#Dans

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