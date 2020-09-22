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Gündem
Semih ERSÖZLER/ DHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Şaşkına çeviren görüntü! Parkta ölen kişiye aldırmadan bankta uyudular…

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Antalya'da sokakta yaşayan Ali Kungar (55), parkta ölü bulundu. Parktaki evsiz kişiler ise olaya aldırış etmeden bankta uyumaya devam etti.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Büklüdere Parkı'ndan geçenler, bir kişinin çimlerin üzerinde hareketsiz yattığını görünce uyandırmaya çalıştı. Yatan kişinin tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polisin üst aramasında kimliği bulunan kişinin, parkta yaşayan Ali Kungar olduğu belirlendi. Parktaki diğer evsiz kişilerin olaya aldırış etmeden bankta uyumaya devam ettiği görüldü. Kungar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şaşkına çeviren görüntü Parkta ölen kişiye aldırmadan bankta uyudular…

Şaşkına çeviren görüntü Parkta ölen kişiye aldırmadan bankta uyudular…


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