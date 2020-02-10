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Ramiz Kaan OKTAR / DHA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 15:17,Son Güncelleme:/

Şaşkına çeviren görüntü! İki genç kız mumya gibi gezdiler…

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Adapazarı’nda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İki genç kız sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler.

ADAPAZARI’nda, iki genç kız vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi. Vatandaşlar genç kızları ilgiyle izlerken, o anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Adapazarı Çark Caddesi’nde dün akşam saatlerinde iki genç kızı görenler şaşkınlıkla izledi. Genç kızlar sosyal medya hesaplarında paylaşmak için vücutlarını baştan aşağı tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddede gezdi. Kızların ne yaptığını anlamaya çalışanlar ilgiyle izlerken, bu sırada kızların arkadaşları cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntüledi.

 

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