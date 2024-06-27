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Şaşkına çeviren görüntü... Evden, 1 ton çöp çıktı

Güncelleme Tarihi:

#ESKİŞEHİR#Çöp#Ev
Şaşkına çeviren görüntü... Evden, 1 ton çöp çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 16:55

Eskişehir’de komşuların kötü koktuğu gerekçesiyle isyan etmesi sonrası şikayet ettiği bir evden 1 ton çöp çıkarıldı.

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Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki bir apartmanda komşular, kötü kokular geldiği gerekçesiyle ev sahibi B.K.’dan şikayetçi oldu. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Eskişehir 1’nci Sulh Ceza Hakimliği evin temzilenmesi kararı verdi. Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri evi temizlemek için harekete geçti. Ev sahibi B.K., karara karşı çıktı. Savcılık talimatıyla daire kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Evde belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında çıkarılan aralarında çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtların da bulunduğu 1 ton çöp kamyona taşındı.

Şaşkına çeviren görüntü... Evden, 1 ton çöp çıktı

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Ev daha sonra belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

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#ESKİŞEHİR#Çöp#Ev

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