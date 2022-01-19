Şaşkına çeviren görüntü! Buz gibi göle daldı

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Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde meydana geldi. Park içinde dolaşan bir genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu elinde bulunan cep telefonunu yapay göle düşürdü. Gölün çevresindeki demir korkulukları aşarak, göl kıyısına inen genç, bir süre telefonunu almak için çabaladı. Telefonunu almayı başaramayan genç, arkadaşlarının ısrarları sonucu, son çare olarak kıyafetleri ile birlikte buz gibi suya girdi. Ancak gencin suda yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Telefonunu bulamayan genç, yine arkadaşlarının yardımıyla sudan çıktı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.