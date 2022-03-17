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Şaşkına çeviren balık hırsızlığı! 'Kılçıkları boğazlarına batsın'

#İstanbul#Kadıköy#Balık
Şaşkına çeviren balık hırsızlığı Kılçıkları boğazlarına batsın

İstanbul Kadıköy’de bir balıkçı dükkânına gelen şahıslar, tezgâhta duran balıkları şalvarlarına doldurarak çaldı. Çaldıkları bin liralık balıkla kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme personeli Ersel Ulusoy, "Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın. Başka ne diyeyim?" dedi.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy’de bulunan bir balıkçı dükkânında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkânı açan personelin tezgâh arkasında olmasını fırsat bilen 3 şüpheli, tezgâha yaklaştı. Şüphelilerin 2’si çevreyi gözetlerken, diğer şahıs ise tezgâhta duran balıkları şalvarına doldurdu. Kısa sürede bin liralık balık çalan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Şaşkına çeviren balık hırsızlığı Kılçıkları boğazlarına batsın

“BALIKLARIN KILÇIĞI BOĞAZLARINA BATSIN”

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan işletme personeli Ersel Ulusoy, “Sanırım 6 kişi geliyorlar. Birisi tezgâha yaklaşırken diğerleri çevreyi kontrol ediyor. Bizim personel de o esnada içeride hazırlık yapıyormuş. Bu esnada şüpheliler bunu fırsata çeviriyor. Tezgâhtaki balıkları şalvarlarına doldurmuşlar. Toplamda bin liralık balık çaldılar. Geçtiğimiz dönemlerde komşu esnaflardan da bu şekilde ürün çalmışlardı. Gelip bizden istemiş olsalardı zaten verirdik. Sanırım çalmak daha kolay geldi. Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın. Başka ne diyeyim?" diye konuştu.

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Şaşkına çeviren balık hırsızlığı Kılçıkları boğazlarına batsın

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#İstanbul#Kadıköy#Balık

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