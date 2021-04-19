MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞaşkına çeviren anlar: Ne var bunda? Rezil oldum
GeriGündem Şaşkına çeviren anlar: Ne var bunda? Rezil oldum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Şaşkına çeviren anlar: Ne var bunda? Rezil oldum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şaşkına çeviren anlar: Ne var bunda? Rezil oldum

Adana’da annesi kapıyı üzerine kilitleyip çıkınca balkondan sarkmaya başlayan 4 yaşındaki D.T. panik yarattı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi D.T.'yi kurtardı. Olayı haber alıp eve dönen Damla T., “Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum” ifadelerini kullandı.

4
  • Adanada şaşkına çeviren anlar: Ne var bunda Rezil oldum
  • Adanada şaşkına çeviren anlar: Ne var bunda Rezil oldum
  • Adanada şaşkına çeviren anlar: Ne var bunda Rezil oldum
  • Adanada şaşkına çeviren anlar: Ne var bunda Rezil oldum
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Seyhan Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2’nci katında oturan Damla T., kapıyı kızının üzerine kilitleyip evden ayrıldı. Bir süre sonra D.T., balkona çıkıp sarkmaya başladı. Dumuru fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, vinç yardımıyla balkondaki D.T.’yi kurtardı.

Şaşkına çeviren anlar: Ne var bunda Rezil oldum

‘ANNE, BENİ İTFAİYE KURTARDI’

Durumu haber alan Damla T. eve geldi. Annesini gören D.T., “Anne, beni itfaiye kurtardı” diyerek ona sarıldı. Damla T. ise çevresindekilere, “Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum” dedi.

Şaşkına çeviren anlar: Ne var bunda Rezil oldum


Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi