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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 17:03 | Son Güncelleme:

Şaşkına çeviren anlar: "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor"

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Şaşkına çeviren anlar: "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor"
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Antalya'da mahalle sakinleri tarafından yakalanan hırsızlık zanlısı, otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde evlerden bir haftadır hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, semt sakinleri tarafından yakalandı.

Zanlı bir otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Hırsızlık şüphelisinin bagajdan çıkma hamlesine mahallelilerce engel olunurken, şüpheliyi yakalayan kişinin, "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor" sözleri ile başka bir kişinin "Bekle de biraz dövelim" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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