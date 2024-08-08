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Şaşkına çeviren anlar! Borçlu olduğu 523 bin liralık senedi yuttu

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#Beyoğlu#İstanbul#Senet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 17:55

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gayrimenkul konusunda anlaşmazlık yaşayan Tugay Üstün ve alacaklısının avukatı Fatih Arslan bir fotokopiciye giderek senedin fotokopisini çektirmek istedi. Fotokopi çekiminin ardınan iş yeri çalışanının uzattığı 523 bin liralık senedi alan Üstün, senedi yuttu.

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Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, gayrimenkul konusunda aralarında anlaşmazlık çıkan iş insanının avukatı Fatih Arslan ile Tugay Üstün sorunu çözmek için bir araya gelerek önce tapuya gittiler. Tapunun ardından iş insanına ait 523 bin 800 liralık senedin fotokopisini çektirmek üzere bir kırtasiyeye girdiler.

Kırtasiye çalışanı senedin fotokopisini çektikten sonra senedi uzattığı anda hamle yapan Tugay Üstün, senedi alarak yuttu. Yaşanan arbede anları kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından, Tugay ve Elif Üstün hakkında resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve belgeyi gizlemek suçlamasıyla dava açıldı.

Şaşkına çeviren anlar Borçlu olduğu 523 bin liralık senedi yuttu

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#Beyoğlu#İstanbul#Senet

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