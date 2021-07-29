Şaşkın hırsız camda asılı kaldı

Kapıyı açan olmayınca evde kimsenin olmadığını anladı ve kapıyı manyetik bir kartla açarak içeri girdi. Bir süre içeride oyalanan hırsız, daha sonra yatak odasına yöneldi. Çekmeceleri ve dolapları karıştıran hırsız, bina içerisinden gelen sesler üzerine kaçmak istedi. Yakalanmamak için kaçmaya çalışan hırsız, evin arka balkonundan yan binaya geçti. Yan binadakilerin fark etmesi üzerine geri gelen hırsız, ilk girdiği dairenin penceresine tutundu.

BİNADAKİLERE YALVARDI

Yakalanmamak için yaklaşık 10 metre yükseklikte mahsur kalan hırsıza ev sahibi Şefika Yeşil ve bina sakinleri tepki gösterdi. Pencereye tutunan hırsız, bina sakinlerine kendisini bırakmaları için yalvardı. Kısa bir süre sonra ise tutunduğu pencereden balkona geçen hırsız, sonra atladı ve koşarak kaçtı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pencereye tutunan hırsızın kendisine tepki gösteren bina sakinlerine “Düşeceğim” dediği duyuluyor.

Olay anını anlatan ev sahibi Şefika Yeşil, “Bana ‘Abla ne olursun ben buradan düşeceğim, canımdan olacağım’ dedi. Komşularımız müdahale etmememi istedi. Benim vicdanım rahat etmedi. Bu sefer tutunacak yeri buldu. Kaçtı, gitti, yakalayamadık” dedi. Şefika Yeşil hırsızdan şikâyetçi olurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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