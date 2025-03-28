Şaşkın hırsız

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Polis ekipleri, yaptığı çalışmada iki hırsızlık olayının aynı kişi tarafından yapıldığını tespit etti. Şüphelinin keşif amaçlı marketlere geldiği, hatta alışveriş yaptığı belirlendi.

‘BENİ NASIL BULDUNUZ’ DEDİ

Şüphelinin hiç suç kaydı bulunmayan Poyraz Vedat Üçüş (32) olduğu tespit edildi. Üçüş, 17 Mart’ta polis baskınında yakalandı. Polis ekiplerini gören Üçüş’ün ilk sözleri “Beni nasıl buldunuz” oldu. Evde yapılan aramalarda kullandığı silah ve mermiler de ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Üçüş tutuklandı.