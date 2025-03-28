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Şaşkın hırsız

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#İstanbul#Market#Hırsız
Şaşkın hırsız
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

İstanbul’da son günlerde zincir marketlerin depolarındaki kasalar soyuluyor, markete giren hırsız, soygunun ardından market çalışanlarını kelepçeleyerek bırakıyordu. Önce 27 Ocak sabahı Esenyurt’ta bir marketi 107 bin TL’yi soyan şüpheli, Bahçelievler’de 2 Şubat günü 100 bin TL daha çalarak soyguna devam etti.

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Polis ekipleri, yaptığı çalışmada iki hırsızlık olayının aynı kişi tarafından yapıldığını tespit etti. Şüphelinin keşif amaçlı marketlere geldiği, hatta alışveriş yaptığı belirlendi.

‘BENİ NASIL BULDUNUZ’ DEDİ

Şüphelinin hiç suç kaydı bulunmayan Poyraz Vedat Üçüş (32) olduğu tespit edildi. Üçüş, 17 Mart’ta polis baskınında yakalandı. Polis ekiplerini gören Üçüş’ün ilk sözleri “Beni nasıl buldunuz” oldu. Evde yapılan aramalarda kullandığı silah ve mermiler de ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Üçüş tutuklandı. 

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#İstanbul#Market#Hırsız

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