Şaşırtıcı bir avlanma becerisi var! Kars'ta karlar üzerinde görüntülendi

#Soğuk Hava#Yaban Hayatı#Kars
Aralık 23, 2025 10:55

Kars'ın Selim ilçesinde, kızıl tilkilerin karla kaplı arazideki av mesaisi görüntülendi. Dakikalarca beyaz örtü altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avlarını yakalamaya çalıştı. 

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte, kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. 

İlçeye bağlı Akçakale grup köy yolunun karla kaplı kırsalında görüntülenen kızıl tilkiler, dakikalarca beyaz örtü altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avlarını yakalamaya çalıştı. 

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

