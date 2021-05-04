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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 20:20 | Son Güncelleme:

Şaşırtan manzara! Seyir halindeki TIR’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı

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Şaşırtan manzara! Seyir halindeki TIR’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı

Gaziantep’te seyir halindeki TIR’ın dorsesi aniden kalkınca tabelaya takıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada trafik durma noktasına geldi.

 

Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Sever yönetimindeki 27 YS 453 plakalı TIR'ın seyir halindeyken aniden dorsesi açılarak yönlendirme tabelasına takıldı. Olayı görenler kazayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler tabelaya takılan dorsenin kurtarılması için çekici çağırdı. Çekicinin 1 saat süren çalışması sonucu TIR dorsesi takıldığı tabeladan kurtarıldı.

Şaşırtan manzara Seyir halindeki TIR’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı

‘FOTOĞRAF ÇEKİNCE SİZE ÖDÜL VERMEYECEKLER’

Tabelaya takılan dorse yüzünden trafik bir süre aksadı, uzun kuyruklar oluştu. Seyir halindeki vatandaşlar ise araçlarının içlerinden cep telefonları ile görüntü çekmeye başladı. Vatandaşlar trafiği yavaşlatınca aracından anons yapan polis memuru, “Hadi seri devam edelim. Çekmeyin fotoğrafı, fotoğraf çekerseniz size ödül mü verecekler. Akşam oldu iftar saati geldi herkesin işi gücü var hızlı devam edelim” şeklinde anons yaptı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şaşırtan manzara Seyir halindeki TIR’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı

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