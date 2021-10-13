Şaşırtan isteği anlattı: “Link ver izleyelim” yazıyorlar

Hürriyet yazarı Uğur Vardan ile Pandemi sürecinde sinema emekçilerinin durumunu, yeni James Bond kim olacak sorusunu, yeni neslin sinemaya bakışını, dijital platformların sinemaya etkisini, son 1 yılın en iyi filmleri ile yönetmenlerini konuştuk.
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