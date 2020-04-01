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Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 17:44,Son Güncelleme:/

Şaşırtan görüntüler! Cenazeden sonra tabutu yaktılar

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ZONGULDAK'ta hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın (71) taşındığı tabut, cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler tarafından yakıldı.

Zonguldak Birlik Mahallesi'nde Şerafettin Savaş, hayatını kaybetti. Savaş'ın cenazesi, bugün öğlen kılanan cenaze namazının ardından özel kıyafetli ekipler tarafından Birlik Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Savaş'ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı. Tabutun neden yakıldığı belirtilmezken, Savaş'ın rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

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