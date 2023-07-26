Şaşırtan görüntüler: 'Arılara fısıldayan adam'

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Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde Kafkas arılarıyla organik bal üreticiliği yapan Yücel Üzeyir, arılarla kurduğu gönül bağı ve hiç kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği, akıllara durgunluk veren bir hareketle binlerce arıyı vücuduna aldı. O anları cep telefonuyla kamerasıyla kaydetti.

Koruyucu kıyafeti giymeden arıları vücuduna alan Yücel Üzeyir, “Kafkas arısı dünyanın 4 ırkından 1 tanesidir. Özelliği ise dilinin uzun olması, çiçeklerin derinliğinden balı almasıyla ortaya koyuyor. Kafkas arısı aynı zamanda çok uysaldır. Şu anda yaşadığım atmosfer inanılmazdır. Arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen arıların çıkardığı melodi sesini duyuyorum. Ve o merkezin içerisindeki sıcaklık tamamen serinliğe dönüştü. Çok güzel bir duygu ve aynı zamanda tehlikelidir. Tabi bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem” dedi.