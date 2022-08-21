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Şaşırtan görüntü... Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor

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#ANTALYA#Turizm#Turist
Şaşırtan görüntü... Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 12:52

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yüksek sıcaklık ve nemden bunalarak serinlemek isteyenler, soluğu sahil kenarında alıp, gece burada uyuyor.

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Her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin geldiği Konyaaltı Sahili'ni, akşamları da aşırı sıcak ve nemden bunalanlar dolduruyor. Serin noktada uyuyabilmek isteyenler, gece sahile gelerek ya havluların üzerinde ya da yasak olmasına rağmen kurdukları çadırlarda uyuyor.

Şaşırtan görüntü... Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor


Gecenin sıcağından kurtularak serinleyenler, günün ilk ışıklarıyla uyanıp denize giriyor.
Şaşırtan görüntü... Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor

Hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 85'e ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece olduğu kaydedildi.
Şaşırtan görüntü... Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor

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#ANTALYA#Turizm#Turist

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