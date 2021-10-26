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Şaşırtan görüntü! Navigasyonla araç yerine yaya yoluna girdi

#Navigasyon#Antalya#Trafik
Şaşırtan görüntü Navigasyonla araç yerine yaya yoluna girdi

Antalya'da otomobiliyle parka gitmek isteyen Elif T., navigasyonda araç yerine yaya yolunu açınca aracıyla inmeye çalıştığı merdivenlerde asılı kaldı. Sürücünün, 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Parkın trafiğe kapalı bölümüne 34 DVM 310 plakalı otomobiliyle gelen Elif T., direksiyonu merdivenlere doğru kırdı. Çevredekilerin uyarısına aldırmayan Elif T., aracıyla merdivenlerin bir bölümünden indi. Tamponundan hasar gören otomobil, merdivenin ortasında asılı kaldı. Elif T. aracından inerek, "Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim" dedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Elif T.'nin, 1,30 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde İstanbul'dan iş için kente geldiğini aktaran Elif T., Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığını, cihazın yol olarak girdiği güzergahı gösterdiğini söyledi. Elif T.'nin, navigasyon olarak yanlışlıkla yaya yolunu açtığı belirlendi. 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan Elif T.'nin ehliyetine de el konuldu.

ÇEVREDEKİLER GÖRÜNTÜLEDİ

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Sürücünün otomobiliyle merdivenden inme anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedekilerin sürücüye, "Bırakın bırakın insin karışma, çekilin. Abla el frenini indirseydin keşke. Bas gaza abla Allah'ın dediği olur. Araba askıda kaldı zaten" dediği duyuldu.

Merdivende asılı kalan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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#Navigasyon#Antalya#Trafik

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