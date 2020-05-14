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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 17:27,Son Güncelleme:

Şaşırtan görüntü! Mahalleye indiler

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen yavru domuzlar, mahalleye indi.

Ereğli'nin Korubaşı Mahallesi'nde yaşayanlar, sürü halinde gezen yavru domuzları fark etti. Yiyecek aradığı ya da yönünü şaşırdığı düşünülen domuzlar, bir süre mahalledeki yolda yürüdü.

Araçlarıyla domuzları takip edenler ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Domuzlar, bir süre sonra dağlık alana girerek, gözden kayboldu.

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