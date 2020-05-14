Şaşırtan görüntü! Mahalleye indiler

Ereğli'nin Korubaşı Mahallesi'nde yaşayanlar, sürü halinde gezen yavru domuzları fark etti. Yiyecek aradığı ya da yönünü şaşırdığı düşünülen domuzlar, bir süre mahalledeki yolda yürüdü.



Araçlarıyla domuzları takip edenler ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Domuzlar, bir süre sonra dağlık alana girerek, gözden kayboldu.