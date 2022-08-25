Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şaşırtan benzerlik... Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Amasya#Ankara#CHP
Şaşırtan benzerlik... Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 14:11

Amasya’da yaşayan Ali Mahir Piroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Ankara’ya her gittiğinde gören bazı belediye çalışanlarının ve vatandaşların Kılıçdaroğlu sandığı Piroğlu bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. Türk Polis Teşkilatı'nda 30 yıl aktif görev yapan emekli başkomiser Piroğlu, gününün büyük bölümünü oğluna ait oto galeride geçiriyor. Çay içmeyi çok sevdiği gibi zaman zaman eline aldığı sazını da çalmaktan keyif alıyor.

"KARDEŞİ BENİM KADAR BENZEMİYOR”

Kemal Kılıçdaroğlu’na benzetilmeye alıştığını belirten 72 yaşındaki Piroğlu, “Kardeşi benim kadar benzemiyor. Ben de benzetiyorum. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum. Benzemekten gurur duyuyorum” dedi.

Şaşırtan benzerlik... Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor

Haberin Devamı

“KILIÇDAROĞLU’NUN POSTERLERİNİ ASMIŞLAR, TORUNUM BEN SANMIŞ”

Ankara’da sebze haline gittiğinde girişte kendisini gören güvenlik görevlisinin Kılıçdaroğlu sanıp paniklediğini ve günlük hayatta çok sayıda kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlatan evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Piroğlu, “Ben Kemal Kılıçdaroğlu değilim' diyorum. Yine de fotoğraf çektirmek istiyorlar. Çorum’da miting için Kılıçdaroğlu’nun posterlerini asmışlar. Torunum ben sanmış. ‘Dedemin resimlerini niye astılar?’ diye sormuş” şeklinde konuştu.

Şaşırtan benzerlik... Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor


Aynı zamanda İYİ Parti Amasya İl Başkan Yardımcısı olan Piroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarını Ekim ayında belirlemesini beklediği 6’lı masanın kararına saygı duyacaklarına değindi.
Şaşırtan benzerlik... Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor

22 yıllık komşusu Murat Özdemir de Piroğlu’nu her gördüğünde Kemal Kılıçdaroğlu’nu hatırlattığını söyledi.
Şaşırtan benzerlik... Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amasya#Ankara#CHP

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger