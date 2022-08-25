Şaşırtan benzerlik... Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor

Haberin Devamı

Ankara’ya her gittiğinde gören bazı belediye çalışanlarının ve vatandaşların Kılıçdaroğlu sandığı Piroğlu bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. Türk Polis Teşkilatı'nda 30 yıl aktif görev yapan emekli başkomiser Piroğlu, gününün büyük bölümünü oğluna ait oto galeride geçiriyor. Çay içmeyi çok sevdiği gibi zaman zaman eline aldığı sazını da çalmaktan keyif alıyor.

"KARDEŞİ BENİM KADAR BENZEMİYOR”



Kemal Kılıçdaroğlu’na benzetilmeye alıştığını belirten 72 yaşındaki Piroğlu, “Kardeşi benim kadar benzemiyor. Ben de benzetiyorum. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum. Benzemekten gurur duyuyorum” dedi.



Haberin Devamı

“KILIÇDAROĞLU’NUN POSTERLERİNİ ASMIŞLAR, TORUNUM BEN SANMIŞ”



Ankara’da sebze haline gittiğinde girişte kendisini gören güvenlik görevlisinin Kılıçdaroğlu sanıp paniklediğini ve günlük hayatta çok sayıda kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlatan evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Piroğlu, “Ben Kemal Kılıçdaroğlu değilim' diyorum. Yine de fotoğraf çektirmek istiyorlar. Çorum’da miting için Kılıçdaroğlu’nun posterlerini asmışlar. Torunum ben sanmış. ‘Dedemin resimlerini niye astılar?’ diye sormuş” şeklinde konuştu.