Şaşırtan anlar! Yaralanan kadına, 'öl' dedi

Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesi Ahmetçiler mevkisinde meydana geldi. Kenan Kabuk yönetimindeki 34 RE 3264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Kenan Kabuk ile otomobilde bulunan Nurten Mancarcı, Gamze Kabuk ve Fahrettin Dağdelen yaralandı. Yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından Yığılca Hastanesi'ne götürüldü.

Bu sırada yaralanan kişilerin yakınları da hastanenin önüne geldi. Yaralılar, Düzce’deki hastanelere sevk edildi. Yaralanan bir kadına ambulansa götürüldüğü sırada, hastanenin önünde toplanan kadınlardan biri “Öl sen öl, geber” dedi. Kadının neden bu tepkiyi verdiği öğrenilemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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