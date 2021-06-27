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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Şaşırtan anlar! Yaralanan kadına, 'öl' dedi

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Şaşırtan anlar! Yaralanan kadına, 'öl' dedi

Düzce'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları hastanenin önünde toplanırken, bir kadın, sevki sırasında yaralı kadına “Öl sen öl, geber” dedi.

Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesi Ahmetçiler mevkisinde meydana geldi. Kenan Kabuk yönetimindeki 34 RE 3264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Kenan Kabuk ile otomobilde bulunan Nurten Mancarcı, Gamze Kabuk ve Fahrettin Dağdelen yaralandı. Yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından Yığılca Hastanesi'ne götürüldü.

Şaşırtan anlar Yaralanan kadına, öl dedi

Bu sırada yaralanan kişilerin yakınları da hastanenin önüne geldi. Yaralılar, Düzce’deki hastanelere sevk edildi. Yaralanan bir kadına ambulansa götürüldüğü sırada, hastanenin önünde toplanan kadınlardan biri “Öl sen öl, geber” dedi. Kadının neden bu tepkiyi verdiği öğrenilemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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