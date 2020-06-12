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Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:48,Son Güncelleme:

Şart kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Şart kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Şart, Türkçe' de sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle, kullanım anlamı bakımından büyük önem taşır. Bu bakımdan, şart kelimesinin anlamı ve eş anlamlılarını öğrenebilir ve cümlelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizin için şart ne demek? Şart kelimesinin eş anlamlıları nelerdir, detaylarıyla derledik.

Arapçadan dilimize yerleşmiş olan şart kelimesinin anlamı, 'olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren durum' demektir.

 Şart Eş Anlamlısı

 Farklı kaynaklara göre, şart kelimesinin birçok değişik anlamı bulunmaktadır. Bir anlaşmada belirlenen hükümlerden her birine de 'şart' denilmekle beraber, bir şeyin kendi özelliğini kazanabilmesi için gerekli olan özelliklere de 'şart' denilmektedir.

 Şart kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir; koşul, kayıt. Bu kelimelerin ikisi de birbiri yerine kullanılabilir. Örnek cümle olarak şu şekilde belirtilebilir; ' Bu şartlar altında, bu şirkette daha fazla çalışamayacağım.' veya ' Bu koşullar altında, bu şirkette daha fazla çalışamayacağım.' ya da ' Bu kayıtlar altında, bu şirkette daha fazla çalışamayacağım.' Görmüş olduğumuz cümlelerin hepsinde, eş anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanılmış ve cümlelerde herhangi bir anlam farkı olmamıştır.

 

 

 

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