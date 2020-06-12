Şart kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arapçadan dilimize yerleşmiş olan şart kelimesinin anlamı, 'olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren durum' demektir.

Şart Eş Anlamlısı

Farklı kaynaklara göre, şart kelimesinin birçok değişik anlamı bulunmaktadır. Bir anlaşmada belirlenen hükümlerden her birine de 'şart' denilmekle beraber, bir şeyin kendi özelliğini kazanabilmesi için gerekli olan özelliklere de 'şart' denilmektedir.

Şart kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir; koşul, kayıt. Bu kelimelerin ikisi de birbiri yerine kullanılabilir. Örnek cümle olarak şu şekilde belirtilebilir; ' Bu şartlar altında, bu şirkette daha fazla çalışamayacağım.' veya ' Bu koşullar altında, bu şirkette daha fazla çalışamayacağım.' ya da ' Bu kayıtlar altında, bu şirkette daha fazla çalışamayacağım.' Görmüş olduğumuz cümlelerin hepsinde, eş anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanılmış ve cümlelerde herhangi bir anlam farkı olmamıştır.