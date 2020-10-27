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Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Sarp Sınır Kapısı'nda dişçilik sektöründe kullanılan 144 bin liralık kaçak malzeme ele geçti

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Sarp Sınır Kapısı'nda dişçilik sektöründe kullanılan 144 bin liralık kaçak malzeme ele geçti
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ARTVİN’deki Sarp Sınır Kapısı'ndan TIR’la yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen dişçilik sektöründe kullanılan piyasa değeri 144 bin liralık malzeme ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen Gürcistan uyruklu R.M. yönetimindeki TIR’da arama yaptı. Şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirilen TIR’ın çekici kabinindeki dolabın içi ve araç hoparlörlerinin yer aldığı boşlukta, dişçilik sektöründe kullanılan gümrük kaçağı 264 ürün ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken, sürücü hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.  Gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 144 bin lira olduğu belirtildi.

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