Sarp Sınır Kapısı'nda dişçilik sektöründe kullanılan 144 bin liralık kaçak malzeme ele geçti

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen Gürcistan uyruklu R.M. yönetimindeki TIR’da arama yaptı. Şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirilen TIR’ın çekici kabinindeki dolabın içi ve araç hoparlörlerinin yer aldığı boşlukta, dişçilik sektöründe kullanılan gümrük kaçağı 264 ürün ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken, sürücü hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 144 bin lira olduğu belirtildi.