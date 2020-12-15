Sarp Sınır Kapısı'nda 663 bin liralık kaçak dişçilik malzemesi ele geçirildi

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen A.Z.G. yönetimindeki otomobili, şüphe üzerine durdurdu. X-ray cihazına yönlendirilen otomobilin bagaj kısmındaki valiz içinde, dişçilik sektöründe kullanılan ve gümrük kaçağı bin 51 ürün ele geçirildi. Türkiye’ye sokulmak istenen kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. Gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 663 bin lira olduğu belirtildi.