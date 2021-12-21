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Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu... Arhavi'ye kadar uzandı

#Artvin#Kemalpaşa#Hopa

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda ihracattaki artış ile uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kuyruk, aralıklarla 29 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı.

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Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatın artması, özel araçlarla giriş- çıkış yoğunluğuyla yenileme çalışması süren Arhadan’ın Türkgözü Sınır Kapısı’nın kapalı olması nedeniyle nakliyecilerin bu kapıya yönlendirilmesi sonucu uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında kuyruk oluşturdu.

TIR parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip Arhavi ilçesine kadar geldi. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.

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'İHRACAT ARTTI'

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, son dönemde ihracatın artışıyla sınır kapılarında da yoğunluğun arttığını söyleyerek, “Türkgözü Sınır Kapısı’nın inşaat nedeniyle kapalı olması sonucu oraya giden araçlar da Sarp Sınır Kapısı’na yönelince yoğunluk daha da arttı. Gürcistan tarafında işlem yapılan peron sayısının düşük tutulması da yoğunluğa sebep olmuştur. Türkiye tarafından çok yoğun bir şekilde küçük araba çıkışıyla beraber Gürcistan tarafından da hem küçük araba hem de yaya girişi yoğunluğu yaşanıyor. Eğer Gürcistan tarafında 5 veya 6 peron sürekli açık kalırsa Türkgözü Sınır Kapısı’nın açılmasıyla da yaşanan TIR yoğunluğu paylaşılırsa bu kuyruklar azalacaktır” dedi.

Sarp Sınır Kapısında 29 kilometrelik TIR kuyruğu... Arhaviye kadar uzandı

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'YOL TEK, KAPI KAPASİTESİ BELLİ'

Sarp Sınır Kapısı’nda günlük ortalama 1100 TIR’a giriş çıkış işlemi yapıldığını belirten Akyürek, “Günde ortalama Türkiye tarafından 600 TIR çıkışı yapılıyor, Gürcistan tarafından ise 400 TIR girişi yapılıyor. Bu arada da otomobille geçiş yapanların işlemleri gerçekleştiriliyor. Pandemi döneminde Gürcistan’a kısıtlı girişler biraz rahatlayınca insanlar bekleyen iş ilişkilerini ve sosyal hayatını yeniden canlandırmak için yoğun bir şekilde araçlarıyla Gürcistan’a giriş yapıyorlar. Gürcistan tarafından da alışveriş için Türkiye’ye girişler yoğun şekilde yaşanıyor. Bu giriş çıkışlar da çatışınca yol tek, kapı kapasitesi belli bu da yoğunluğun artmasına sebep oluyor” diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısında 29 kilometrelik TIR kuyruğu... Arhaviye kadar uzandı

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'KUYRUKLARLA SÜREKLİ KARŞILAŞIYORUZ'

TIR şoförü Murat Sarı, 3 gündür kuyrukta beklediğini söyleyerek, “Kocaeli’den geliyorum. Azerbaycan’a gitmeye çalışıyorum. Sarp Sınır Kapısı’nda bu TIR kuyruklarıyla sürekli karşılaşıyoruz. Genelde 2-3 gün sürüyor kapıya geçmek. Biz alıştık, artık bu durum normal geliyor” dedi.

TIR şoförü Yücel Seçer de “Şu anda yıl sonu olduğu için ihracat çok fazla, bu yüzden de kapıda yoğunluk oluşuyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

Almanya’dan gelip, gezmek için Gürcistan’a gittiğini söyleyen Hayri Özyetim ise “Türkiye’yi gezdim, biraz da Gürcistan’ı gezmek istedim. 2 saattir bekliyorum. Niye beklediğimizi de bilmiyorum. TIR’larla beraber bireysel geçişlerde de büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Gürcistan’dan Türkiye’ye girenlerin sayısı fazla” dedi.

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#Artvin#Kemalpaşa#Hopa

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