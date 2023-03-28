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Sarp Sınır Kapısı'nda 250 istilacı su kaplumbağası ele geçirildi

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#Sarp Sınır Kapısı#Su Kaplumbağası#Ticaret Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 11:41

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan kontrolde, bir kişinin sırtına bantladığı kutuda 250 istilacı su kaplumbağası ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamında, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'ndaki yolcu salonuna gelen bir kişinin, montunda anormal şişlik olduğunu fark eden ekipler, kaçakçılık şüphesiyle üst araması gerçekleştirdi. Aramada şüphelinin sırt bölgesine bir kutu bantladığı tespit edildi.

Sarp Sınır Kapısında 250 istilacı su kaplumbağası ele geçirildi

Kutu açıldığında içerisinde çok sayıda canlı su kaplumbağası olduğu görüldü. Kaplumbağaların hava alması için hava delikli tasarlandığı fark edilen kutunun içinden tam 250 su kaplumbağası çıktı. İstilacı bir türe ait olduğu belirlenen su kaplumbağaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Ayrıca, evlerde beslenen su kaplumbağalarının sahipleri tarafından doğaya terk edilmesi durumunda yayılmacı davranarak ekosisteme zarar verdiği için Türkiye'ye ithaline izin verilmediği belirtildi.

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#Sarp Sınır Kapısı#Su Kaplumbağası#Ticaret Bakanlığı

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