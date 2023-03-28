Sarp Sınır Kapısı'nda 250 istilacı su kaplumbağası ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamında, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'ndaki yolcu salonuna gelen bir kişinin, montunda anormal şişlik olduğunu fark eden ekipler, kaçakçılık şüphesiyle üst araması gerçekleştirdi. Aramada şüphelinin sırt bölgesine bir kutu bantladığı tespit edildi.
Ayrıca, evlerde beslenen su kaplumbağalarının sahipleri tarafından doğaya terk edilmesi durumunda yayılmacı davranarak ekosisteme zarar verdiği için Türkiye'ye ithaline izin verilmediği belirtildi.