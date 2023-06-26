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Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta kurtarıldı

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#Saros#Edirne#Deniz Yatağı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 16:46

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde, deniz yatağında uyuyakalan ve yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen kişi, kurtarıldı.

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Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen kişi, deniz yatağında uyuyakaldı. Erkek, şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi.

Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta kurtarıldı

Sahilde bulunan ailesi, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi.

Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta kurtarıldı

Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve çalışanlar, 2 tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta deniz yatağının üzerinde yardım bekleyen kişiye ulaştı. Tekneye alınan kişi, daha sonra kıyıya götürüldü. Bu kişinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta kurtarıldı

 

 

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#Saros#Edirne#Deniz Yatağı

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