Edirne'nin Ege Denizi kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Saros KÃ¶rfezi, Kurban BayramÄ±'nda denize girip serinlemek isteyen tatilcilerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. PlajlarÄ±n dolduÄŸu KeÅŸan ilÃ§esinin Erikli kÃ¶yÃ¼nde nÃ¼fus 100 bin kiÅŸinin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Erikli'de tÃ¼m oteller, pansiyon ve gÃ¼nlÃ¼k kiralanan yazlÄ±k evler dolarken, vatandaÅŸlar sahil ve aÄŸaÃ§lÄ±k alanlarda kurduklarÄ± Ã§adÄ±rlarda kaldÄ±.

ÅžEMSÄ°YE AÃ‡ACAK YER KALMADI

Caddelerin araÃ§larla dolup taÅŸtÄ±ÄŸÄ± tatil beldesinde trafik kilitlendi. Tatilcilerin akÄ±n ettiÄŸi Erikli sahilinde kalabalÄ±ktan dolayÄ± kumsalda ÅŸemsiye aÃ§acak yer kalmadÄ±. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle sahilde iÅŸletmeciler sosyal mesafeli Ã¶nlemler alÄ±rken, denize giren vatandaÅŸÄ±n bu kurallara uymadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

YoÄŸunluÄŸu fÄ±rsat bilen bazÄ± pansiyon sahiplerinin fiyatlara yÃ¼zde 100'lere varan artÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GeceliÄŸi 300 TL'den kiralanan evler 600 TL'ye Ã§Ä±ktÄ±.

DENÄ°ZÄ°N KAPASÄ°TESÄ° YOÄžUNLUÄžU KALDIRMADI

DÃ¼nyanÄ±n kendi kendini temizleyen 3 denizinden biri olan Saros KÃ¶rfezi, tatilcilerin akÄ±n etmesi ile yoÄŸunluÄŸu kaldÄ±ramadÄ±. Denizin zaman zaman kirlendiÄŸi gÃ¶zlenirken, iÅŸletmeciler de yoÄŸunluktan dolayÄ± belediyenin arÄ±tma tesislerinin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yÃ¼zden denizin kirlendiÄŸini sÃ¶yledi.

'TRAKYA'NIN BODRUM'U'

Erikli'de turistik tesis iÅŸleten Ãœmit Ã–zel, baÅŸta Ä°stanbul olmak Ã¼zere Ã§evre illerden Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n gelmesiyle iÅŸlerinin Ã§ok iyi olduÄŸunu ve boÅŸ yerlerinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sezonun en iyi dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã–zel, "Ã–ncelikle iÅŸ yerimizde koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri altÄ±nda vatandaÅŸÄ± sahile alÄ±yoruz. AteÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ sosyal mesafe ve tek kullanÄ±mlÄ±k ÅŸezlong Ã¶rtÃ¼leri veriyoruz. BurasÄ± Ege'nin incisi Saros KÃ¶rfezi. Erikli sahili de Trakya'nÄ±n Bodrum'u konumuna geldi. Bu yÄ±l Erikli'de sahiller Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan iÅŸletmecilere verildi. Ve bakanlÄ±k sÃ¼rekli bu denetimleri yaparak sahillerin temiz kalmasÄ±nÄ± ve koronavirÃ¼s tedbirlerinin uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Kurban BayramÄ± nedeniyle ciddi bir yoÄŸun talep alÄ±nÄ±yor. Erikli'nin bu yÄ±l belediyeye devir olmasÄ± nedeniyle alt yapÄ± sorunu henÃ¼z Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸ deÄŸil. Ama bu tÃ¼r sorunlar Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde turizmin en gÃ¶zde yerlerinden birinin olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum" dedi.

'Ã‡OK YOÄžUN, DENÄ°ZE GÄ°REMÄ°YORUZ'

Kurban BayramÄ± tatili nedeniyle Ä°stanbul'dan Erikli'ye gelen AyÅŸe TartÄ±, yoÄŸunluktan dolayÄ± denize giremediklerini sÃ¶yledi. TartÄ±, "Deniz Ã§ok gÃ¼zel ama yoÄŸun olduÄŸu iÃ§in giremiyoruz. Ä°stanbul'dan yakÄ±n olduÄŸu iÃ§in buraya geldik. Sosyal mesafe sahilde uygulanÄ±yor ama denizde buna uyulmuyor" diye konuÅŸtu.

Tatile ailesiyle birlikte gelen Mustafa KoÃ§taÅŸ, "Ã‡ok kalabalÄ±k sahilde ÅŸemsiye aÃ§acak yer kalmadÄ±. Sabah erken gelip yer tutuyoruz, Ã§ok yoÄŸun" dedi.

Â