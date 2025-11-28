Saros Körfezi’ne ‘Minyatür Edirne’ batırılacak

Haberin Devamı

Kentte 2025 yılında yaptıkları çalışmalara değinen Sezer, Keşan ve Enez ilçelerine kıyısı bulunan Saros Körfezi sahiline geniş yer ayırdı. En son geçen 3 Haziran’da Sualtı Tarih Müzesi’ne M62 T model tankın batırıldığı bölgede, İbrice Limanı’nın dalış turizminin merkezi haline geldiğini söyledi. Vali Sezer, kentin kültürel varlıklarının taştan yapımıyla oluşturulacak, yapımı süren ‘Minia Edirne’ isimli minyatür şehrin de İbrice Limanı’nda batırılacağını açıkladı.

İbrice Limanı’yla ilgili düzenleme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Vali Sezer, “Özellikle dalış turizmiyle ilgili denince İbrice aklımıza geliyor. İbrice’de yapılan her işle ilgili olarak bir taraftan çok olumlu dönüşler aldık. Çünkü oranın, bir dalış turizmi merkezi diyoruz ama, ne tuvaleti vardı, ne suyu vardı, ne otopark alanı vardı. Dalış turizmi merkezleri için bir alan oluşturduk. Dalış turizmiyle ilgili olarak da yine aynı alanda şimdi bir Minia Edirne projemiz var. Orada taştan, Edirne’nin belli kültürel değerlerini yaptırıp inşallah önümüzdeki yıl için onlar da orada bir batık şehir, artık bir Minia Edirne’yi yapmayı düşünüyoruz” dedi.