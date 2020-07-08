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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Saros Körfezi'ndeki kalabalık bölgelerde maske zorunluluğu

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Saros Körfezi'ndeki kalabalık bölgelerde maske zorunluluğu
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EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Yayla köyü sahillerindeki kalabalık bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda, Erikli ile Yayla köyü sahillerinde artan tatilci sayısı ve bu bölgelerde maske kullanılmaması nedeniyle gelen tepkiler üzerine her iki sahil şeridindeki belli bölgeler için maske takma zorunluluğu kararı aldı. Karar kapsamında; Yayla sahili Piri Reis ve Öztekin caddeleri ile Haluk Sokak'ta, Erikli köyü sahilinde de Yalı Caddesi, Vali Konağı mevkisi, Feyzullah Aktan Parkı ve pazar yerini kapsayan güzergahta maske takmak zorunlu hale getirildi. Karara uymayanlara 900 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

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