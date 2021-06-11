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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-
Haber Giriş: 11.06.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Saros Körfezi'nde yakalandı! Dev kılıç balığı şaşkınlık yarattı

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Saros Körfezi'nde yakalandı! Dev kılıç balığı şaşkınlık yarattı

Saros Körfezi’nde, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında avlandıktan sonra Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir balık restoranı tarafından satın alınarak bahçesinde sergilen 3 metre uzunluğunda ve 90 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, ilgi gördü.

Gökçeada açıklarında balıkçılar tarafından avlanan yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 90 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir balık restoranına satıldı. Restoran işletmecisi, kılıç balığını bahçeye koyarak sergiledi. Dev kılıç balığını görenler şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar, balıkla fotoğraf çekildi.

Saros Körfezinde yakalandı Dev kılıç balığı şaşkınlık yarattı


Restoranın şef aşçısı Şükrü Kuyumcu, dev kılıç balığının büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Kılıç balığımız Gökçeada’dan geldi. Oldukça lezzetli ve sulu bir balık. Müşterilerimize ızgarasını tavsiye ediyoruz. Balıklarımız Saros’tan geliyor. Buranın balıkları daha lezzetli. Şu an çeşit bol. İnşallah böyle de devam eder” dedi.

Saros Körfezinde yakalandı Dev kılıç balığı şaşkınlık yarattı

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