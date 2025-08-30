×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Saros Körfezi'nde oltaya takıldı! 20 dakika mücadele etti: 1.5 metre boyunda

Güncelleme Tarihi:

#Saros Körfezi#Köpek Balığı#Balık Avı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 17:51

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki Yaylaköyü açıklarında avlanan amatör balıkçıların ağına 1,5 metre boyunda, 25 kilo ağırlığında benekli köpek balığı takıldı.

Haberin Devamı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Kahraman Koyuncu, Çağatay Uz ve Uğur Altınsoy, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yaylaköy Sahili'nden tekne ile Saros Körfezi'ne açıldı. Oltasını denize atan Kahraman Koyuncu, bir süre sonra güçlü bir balığın yemi yuttuğunu fark etti.

Saros Körfezinde oltaya takıldı 20 dakika mücadele etti: 1.5 metre boyunda

20 DAKİKA MÜCADELE ETTİ

Koyuncu, sert hareketleriyle karşılaştığı balığı su yüzeyine çıkarabilmek için yaklaşık 20 dakika mücadele etti. Yakalanıp, tekneye çekilen balığın benekli köpek balığı olduğunu fark edildi.

Saros Körfezinde oltaya takıldı 20 dakika mücadele etti: 1.5 metre boyunda

Yaklaşık 1,5 metre boyunda, 25 kilo ağırlığındaki balık, yeniden denize bırakıldı. Balığın yakalanma anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saros Körfezi#Köpek Balığı#Balık Avı

BAKMADAN GEÇME!