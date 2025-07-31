Saros Körfezi'nde ikinci kez görüldü! 'Hayran kalmamak mümkün değil'

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İbrice Limanı açıklarında yaklaşık 20 metre derinliğe dalış yapan dalış eğitmeni Volkan Evşen, su altı kamerasıyla çekim yaptığı sırada Kızıldeniz gibi sıcak sularda yaşayan 'İspanyol dansçısı' balığına rastladı.

Evşen'in görüntülediği 'İspanyol dansçısı' balığı, bir süre dalgıcın yanında yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Volkan Evşen, Saros Körfezi'nde 2'nci kez 'İspanyol dansçısı' balığıyla karşılaştığını belirterek, "Saros Körfezi'nde en nadir rastlayabileceğiniz canlılardan birisi, kanat benzeri uzuvlarıyla adeta su içerisinde dans eden İspanyol dansçısı balığıdır.

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