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Saros Körfezi'nde ikinci kez görüldü! 'Hayran kalmamak mümkün değil'

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#Saros Körfezi#İspanyol Dansçısı Balığı#Nadir Balık Türleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 10:28

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında Kızıldeniz gibi sıcak sularda yaşayan 'İspanyol dansçısı' balığı görüntülendi.

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İbrice Limanı açıklarında yaklaşık 20 metre derinliğe dalış yapan dalış eğitmeni Volkan Evşen, su altı kamerasıyla çekim yaptığı sırada Kızıldeniz gibi sıcak sularda yaşayan 'İspanyol dansçısı' balığına rastladı.

Saros Körfezinde ikinci kez görüldü Hayran kalmamak mümkün değil

Evşen'in görüntülediği 'İspanyol dansçısı' balığı, bir süre dalgıcın yanında yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Saros Körfezinde ikinci kez görüldü Hayran kalmamak mümkün değil

'HAYRAN KALMAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Volkan Evşen, Saros Körfezi'nde 2'nci kez 'İspanyol dansçısı' balığıyla karşılaştığını belirterek, "Saros Körfezi'nde en nadir rastlayabileceğiniz canlılardan birisi, kanat benzeri uzuvlarıyla adeta su içerisinde dans eden İspanyol dansçısı balığıdır.

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Saros Körfezinde ikinci kez görüldü Hayran kalmamak mümkün değil

Yüzerken dans ediyormuş gibi güzel bir figür ortaya koyuyor. Oldukça zarif bir yüzüşe sahip. Bu türlere Kızıldeniz gibi daha çok sıcak denizlerde rastlamak mümkün. Saros Körfezi’nde 2. kez rastlayabildiğim bu ender tür tüm dalgıçların karşısına çıkabilir. İklim değişikliği ve ısınan sular sayesinde yaşam alanını genişleten bu canlıya hayran kalmamak mümkün değil" dedi.

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#Saros Körfezi#İspanyol Dansçısı Balığı#Nadir Balık Türleri

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