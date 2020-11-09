Saros Körfezi’nde balıkçı teknesi battı

Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat E., saatlerce suda yüzerek karaya çıkıp, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kayıp olduğu tespit edilen 3 kişi için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Enezli balıkçıların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında Uğur S. dün akşam saatlerinde sağ olarak kurtarıldı.

Kayıpların yakınları da Enez Limanı'na gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Bu kişilerden bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Edirne Valisi Ekrem Canalp da Enez'e giderek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.