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Ünsal YÜCEL Resul ORUÇOĞLU/DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Saros Körfezi’nde balıkçı teknesi battı

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Saros Körfezi’nde balıkçı teknesi battı
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Edirne’nin İpsala ilçesinde yaşayan Murat E., Uğur S. ve kuzeni Hasan S., balık tutmak için Enez'e gitti. Enez Limanı'nda Kemal A.'ya ait bir tekne ile 4 kişi Saros Körfezi'ne açıldı. Tekne, bir süre sonra fırtınada alabora olup, battı.

Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat E., saatlerce suda yüzerek karaya çıkıp, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kayıp olduğu tespit edilen 3 kişi için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Enezli balıkçıların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında Uğur S. dün akşam saatlerinde sağ olarak kurtarıldı.

Kayıpların yakınları da Enez Limanı'na gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Bu kişilerden bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Edirne Valisi Ekrem Canalp da Enez'e giderek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

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