MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSaros Körfezi'nde 2 metre 17 santimlik orkinos yakalandı
GeriGündem Saros Körfezi'nde 2 metre 17 santimlik orkinos yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Saros Körfezi'nde 2 metre 17 santimlik orkinos yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saros Körfezi'nde 2 metre 17 santimlik orkinos yakalandı
Abone Olgoogle-news

SAROS Körfezi'nde balıkçıların ağlarına takılan 2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığındaki orkinos balığı, satışa çıkarıldığı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde büyük ilgi gördü.

Edirne'nin Enez ilçesinden Saros Körfezi'ne açılan balıkçılar, attığı ağlarla 2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığında orkinos balığı yakaladı. Dev orkinos balığını balıkçılık yaptığı Çerkezköy ilçesine getiren Bekir Sal, tezgahta sergilemeye başladı. Vatandaşlar dev balığa büyük ilgi gösterirken, cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraflarını çekti.

KİLOSUNU 30 LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI

Balığı kilosu 30 liradan satışa çıkaran Sal, yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yaptığını ve daha önce bu kadar büyüklükte balık görmediğini söyledi. Sal, "Biz oradaki halden alıp, vatandaşlarımıza kaliteli balık yedirmek amacıyla Çerkezköy'e getirdik. 2 metre 17 santim uzunluğundaki orkinos balığımız yaklaşık 141 kilo. Kilosu 30 liradan satışa sunuldu" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle