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Ruhan YALÇIN- Nuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Şarköy'de önce hortum sonra sağanak

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında hortum meydana geldi. Hortumun ardından sağanak etkili olurken, caddeler suyla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trakya’da sağanak uyarısının ardından Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 5-6 kilometre açıkta meydana gelen hortumun herhangi bir zarar vermediği belirtildi.

Son dakika haberleri... Şarköyde önce hortum sonra sağanak
Şarköy ve çevresinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Mürefte’de bazı cadde ve sokaklar ile zeytinlikler su altında kaldı.

Son dakika haberleri... Şarköyde önce hortum sonra sağanak

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