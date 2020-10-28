Son dakika haberleri... Şarköy'de önce hortum sonra sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trakya’da sağanak uyarısının ardından Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 5-6 kilometre açıkta meydana gelen hortumun herhangi bir zarar vermediği belirtildi.

Şarköy ve çevresinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Mürefte’de bazı cadde ve sokaklar ile zeytinlikler su altında kaldı.