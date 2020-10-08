Şarköy’de gezici minibüsle EBA desteği

Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait minibüs, yapılan teknik çalışmaların ardından gezici mobil EBA destek noktasına dönüştürülerek, ilçeye bağlı mahallelerde, bilgisayarı ve interneti olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim almalarına imkan sağlıyor. İlçede yaşayan öğrenciler gezici mobil EBA destek noktası olacak şekilde değişiklik yapılan minibüs içerisine pandemi kurallarına ve sosyal mesafeye uygun şekilde hizmet veriliyor. Minibüste bulunan 5 bilgisayar sayesinde rehber öğretmenlerin de desteği ile uzaktan eğitim alan öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.

Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, "Ülke olarak zor zamanlardan geçmekteyiz. Bazı mahallerimizde bilgisayar ya da internet erişim konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz uzaktan eğitim sistemini kullanamıyorlardı. Biz bir minibüsü bilgisayarı ve interneti olan erişim noktasına çevirdik. Rehber öğretmenlerimizin denetiminde mahallerimizdeki öğrencilerimize hizmet veriyoruz" dedi.