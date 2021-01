Şarköy’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Şarköy’ün Yeniköy ve Kızılcaterzi Mahalleleri'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, telefon direkleri ile ağaçlar devrildi. Üzerine ağacın devrildiği otomobilde ise hasar oluştu. Çatıları uçan ahırlardaki hayvanlar başka ahırlara götürüldü.



‘VATANDAŞLARIN YARALARINI DEVLET SARACAK’



Şarköy Kaymakamı Şenol Kara, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, fırtınanın zarar verdiği mahallelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Kara, evleri hasar gören vatandaşlara, afette zarar görenlerin yaralarını devletin saracağını söyledi.



‘HALKIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da beraberindeki daire müdürleriyle hasar tespit çalışmasında bulundu. Albayrak, "Yeniköy ve Kızılcaterzi Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı zarar gören vatandaşlarımız için büyük üzüntü duyuyorum. Can kaybının yaşanmamış olması tek tesellimiz. El birliğiyle vatandaşlarımızın yaraları sarılacaktır. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuzda. Her zaman, her durumda olduğu gibi yine halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.