Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var koronavirüse yakalandı

Şarköy Belediye Başkanı CHP'liAlpay Var, yaptığı yazılı açıklamayla Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Tedavisinin evinde sürdüğünü belirten Var, açıklamasında "Covid- 19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumumun iyi olduğunu bildirmek isterim. Tedavi sürecim evde devam edecektir. En kısa zamanda sağlıklı günlerde yeniden birlikte olmayı umut ediyor, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığa karşı önlem almasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



PERSONELDE KORONAVİRÜS ÇIKTI, KOOPERATİF KAPATILDI



Öte yandan Şarköy Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi'nde bir personelin Covid- 19 testinin pozitif çıkması üzerine, diğer çalışanlar önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Kooperatiften yapılan açıklamada, "Kooperatif personelimizde Covid- 19 vakasına rastlanmış olup, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kooperatifimiz bugün itibarı ile 10 gün süre ile kapatılmıştır. Bu süre zarfında tüm kredi işlemleri ve talep dilekçeleri durdurulmuştur" denildi.