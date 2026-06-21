Sarkıtlar, damlataşı oluşumları, yeni tür canlılar... Kalker ocağında mağara keşfi

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ANTALYA Konyaaltı’nda kalker ocağı ruhsat sahasının hemen sınırında daha önce kayıt altına alınmamış bir mağara keşfedildi. Türkiye Mağaracılık Federasyonu’nun incelemelerine göre mağara, tarihi duvar resimleriyle bilinen İsli (Karaindibi) Mağarası’na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunuyor.

Yerel çevre gönüllüleri ile mağaracılar tarafından gerçekleştirilen ilk keşifte mağaraya yaklaşık 14 metrelik dikey bir inişle ulaşıldı. İlk incelemelerde mağara içerisinde sarkıtlar, damlataşı oluşumları, galeriler, odacıklar ve devam eden boşluk sistemleri tespit edildi. Mağaranın sonuna henüz ulaşılamadığı belirtilirken, detaylı haritalama çalışmaları devam ediyor.

‘ACİLEN İNCELENMELİ’

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Hürriyet’e konuşan Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, keşifle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Burası daha önce bilinen bir mağara değil. O yüzden buna keşif diyebiliriz. Elimizde çok fazla video görüntüsü ve fotoğraf var. Haritalama çalışmamızın da bir bölümü tamamlandı. Mağaranın yaklaşık birkaç yüz metre yakınında antik çiftlik yerleşimi ve tarihi döşeme yol kalıntıları bulunuyor. Bu nedenle mağara girişinin, çevresinin ve yakın arkeolojik unsurların uzmanlarca acilen incelenmesi gerekiyor.

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Yeni tespit edilen mağara ve çevresi, Türkiye Mağaracılık Federasyonu’nun haritalama raporu, arkeolog ve jeolog görüşleriyle birlikte acilen değerlendirmeye alınmalı; mağara tescil süreci başlatılmalı, mevcut İsli Mağarası koruma alanı ve yeni mağara birlikte ele alınarak koruma sınırı yeniden değerlendirilmelidir. Bu inceleme tamamlanana kadar ruhsat sınırındaki orman kesimi, yol açma, patlatma ve madencilik faaliyetleri durdurulmalıdır.

Mağarada 14 metrelik inişi yapan Federasyon üyesi Metin Kabakçı ise incelemelerde dikkat çeken bulgulara işaret ederek şunları söyledi: “Bu mağara daha önce bilinmediği için koruma alanı sınırı dışında kalmış. O yüzden ocaktaki patlamalardan dolayı birçok sarkıtın kırıldığını tespit ettik. Ayrıca mağara duvarlarında da çatlaklar vardı.

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‘YENİ TÜR CANLILAR OLABİLİR’

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Yine mağaranın bazı bölümlerinde antik olarak nitelendirebileceğimiz yollar gördük. Ayrıca değişik tür örümcekleri ve başkaca canlıları görüntüledik. Elimizde ciddi bir veri bankası oluştu. Bunların hepsini ilgili kurumlarla paylaşacağız. Bu sayede bu mağara tescillenerek bilime hizmet edebilir. Amacımız buranın daha fazla tahrip edilmesini önlemek.”

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise keşif olarak nitelendirilen mağaranın tesciline yönelik müracaatın ardından konuyu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun değerlendirileceğini açıkladı. Böylece gözler şimdi Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun vereceği kararlara çevrildi.

Uzman raporlarının ardından mağaranın tescillenip tescillenmeyeceği ve bölgede yeni koruma tedbirleri alınıp alınmayacağı netlik kazanacak.